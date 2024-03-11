Непомнящий считает, что сборная России сильнее Беларуси

Бывший наставник калининградской «Балтики» Валерий Непомнящий высказался о предстоящем контрольном матче между сборными России и Беларуси.

«Конечно, сборная России сильнее Белоруссии. Все равно, это будет очень важная игра для нашей национальной команды», — приводит слова Непомнящего «РБ Спорт».

Ранее стало известно, что товарищеский матч России и Беларуси пройдет в июне в Минске.

Напомним, 21 марта подопечные Валерия Карпина встретятся в Москве с национальной командой Сербии.

Последний контрольный поединок России провела в ноябре прошлого года, разгромив в Волгограде Кубу со счетом 8:0.