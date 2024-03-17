Волков: «Мне импонирует, что Карпин всегда говорит правду»

Защитник «Краснодара» и сборной России Сергей Волков поделился мнением о главном тренере национальной команды Валерии Карпине.

Футболист отметил то, насколько честно и прямо Карпин общается со своими подопечными.

«Не сказал бы, что он строгий тренер. Он требует от игроков максимума. Лично мне импонирует, что он всегда говорит правду как есть, что ты из себя можешь представить на футбольном поле на сегодняшний день», — приводит слова Волкова «РБ Спорт».

Напомним, свой ближайший товарищеский матч сборная России проведёт 21 марта против Сербии, а 25 числа встретится с Парагваем. Обе игры состоятся в Москве на «ВТБ Арене».