Корнеев: «Это именно, то, что мы хотим видеть в исполнении сборной»

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев высказался о разгромной победе национальной команды в товарищеском матче против сборной Сербии (4:0)

Специалист считает, что красная карточка немного помогла россиянам, однако, по его мнению, не нужно много говорить о ней, ведь подопечные Валерия Карпина провели приличный матч.

«Надо сделать большой комплимент не только игрокам, но и всему тренерскому штабу. Это именно, то, что мы хотим видеть в исполнении сборной», - приводит слова Корнеева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в понедельник, 25 марта, сборная России также на «ВТБ Арене» сыграет против сборной Парагвая.