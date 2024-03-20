Футбольный эксперт Дмитрий Булыкин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о предстоящих матчах сборной России с Сербией и Парагваем.

- Какие вы имеете представления о сборной Сербии, с которой нам завтра играть?

- Там состав неплохой и команда хорошая. Надеюсь получить удовольствие от матча. Я играл в одной команде с Тадичем, поэтому буду смотреть игру с удовольствием. Считаю, наша сборная должна действовать первым номером. На хорошем поле надо порадовать болельщиков, в отсутствие международных матчей. Эта игра товарищеская, поэтому не думаю, что сербы сразу побегут вперед. У нас должен быть настрой с первых минут показать агрессивную игру и по возможности забить.

- Любой результат, кроме нашей победы, сочтете неудачей?

- Считаю, что ничья будет еще нормальным результатом. Но если проиграем, возникнет много вопросов и критики.

- Как думаете, с Парагваем и Сербией Карпин выпустит сильнейший состав или будет его сильно ротировать?

- Сначала выйдут сильнейшие, а потом Карпин будет выпускать ближайший резерв. Сперва надо сделать хороший результат, а затем уже можно кого-то смотреть.

- Какой соперник сложнее для нас: Сербия или Парагвай?

- Сербия. Потому что уровень команды высокий, футболисты обладают хорошим индивидуальным мастерством, и они сильнее, чем Парагвай.

- Но о Сербии мы знаем больше, чем о Парагвае. Это может усложнить вторую игру для сборной России?

- Тренерский штаб знает уже очень многое об обоих соперниках: как они играют, на что способны. Но по духу нам ближе сербы, которые являются братским народом для нас.

- Карпин заявил, что матч с Сербией - один из самых сложных за последнее время. Вы с ним согласны, или он подстилает соломку?

- Это сложный соперник, но я надеюсь, что наша команда сыграет хорошо. Даже у сильной сборной нет высокой мотивации в товарищеских матчах, потому что есть официальные встречи, которые намного важнее. А вот для нашей сборной такая игра станет большой мотивацией, ведь это уже международный матч. Ответственность высока, потому что в отсутствие официальных матчей все взоры болельщиков обращены к товарищеским. В них все ждут хорошего результата.

Реклама

- Если, как вы сказали, мотивация у сборной России будет высокой, станет ли матч с Сербией показателем уровня нашей сборной?

- Конечно. Такие матчи мы и проводим для того, чтобы посмотреть, кто из ребят на каком уровне находится. В составе соперника собраны футболисты из топ-чемионатов, и важно посмотреть, на что способны наши ребята на их фоне.

- Считаете, что и футболисты обеих сборных будут играть в полную силу?

- Думаю, да. Поэтому голов будет много.

Елена Григорьевская