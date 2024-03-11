Сборная Сербии опубликовала на своих официальных ресурсах список из 23 игроков, которые попали в заявку на контрольный матч со сборной России. Игра состоится 21 марта – через 10 дней, местом её проведения станет московская «ВТБ Арена».

Так, в заявку попали три игрока из РПЛ – это Милан Гайич и Саша Зделар (оба – ЦСКА) и Страхинья Эракович («Зенит»).

Список остальных игроков выглядит следующим образом: Предраг Райкович («Мальорка»), Ваня Милинкович‑Савич («Торино»), Джордже Петрович («Челси»), Эрхан Машович («Бохум»), Эракович («Зенит»), Гайич, Зделар (оба — ЦСКА), Матия Настасич («Мальорка»), Никола Миленкович («Фиорентина»), Алекса Терзич, Страхиня Павлович (оба — «Ред Булл Зальцбург»), Сергей Милинкович‑Савич, Александар Митрович (оба — «Аль‑Хиляль»), Срджан Михайлович («Црвена Звезда»), Саша Лукич («Фулхэм»), Мият Гачинович (АЕК), Душан Тадич («Фенербахче»), Лазар Самарджич («Удинезе»), Андрия Живкович (ПАОК), Самед Баждар («Партизан»), Душан Влахович, Филипп Костич (оба — «Ювентус»), Лука Йович («Милан»).

Отметим отсутствие в списке центрального защитника московского «Спартака» Срджана Бабича.