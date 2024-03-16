Ринат Билялетдинов: «Глушенков заслуживает вызова в сборную России»

Известный тренер Ринат Билялетдинов поделился комментарием о непопадании нападающего «Локомотива» Максима Глушенкова в состав сборной России.

«По своей игре Глушенков вполне заслуживает вызова в национальную команду, но, видимо, тренерский штаб сборной пока придерживается иной точки зрения», — цитирует Билялетдинова Legalbet.

При этом специалист считает, что в «Локомотиве» довольны таким решением, ведь Глушенков является ведущим игроком команды, и он продолжит подготовку с командой к возобновлению РПЛ.

В текущей кампании 24-летний футболист принял участие в 28 играх, в которых семь раз поразил ворота соперников и записал на свой счет 11 ассистов.

Ближайший товарищеский матч сборной России состоится 21 марта. Соперником команды Валерия Карпина станет сборная Сербии.