Черчесов высказался о влиянии мартовских товарищеских матчей сборной России

Бывший главный тренер национальной сборной России Станислав Черчесов высказался о предстоящих товарищеских матчах команды. В марте подопечные Валерия Карпина сыграют против Сербии и Парагвая.

Черчесов считает, что повышение уровня соперников может позитивно повлиять на сборную России.

«Ну жизнь идёт. В любом случае люди всё начинают понимать, поэтому надеемся, что эти две игры с Сербией и Парагваем дадут другим сборным такую «форточку», чтобы им не отказывали», - цитирует Черчесова Sport24.

Матч против Сербии сборная России проведёт 21 марта, а матч против Парагвая – 25 марта.