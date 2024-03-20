Александр Медведев поделился ожиданиями от матча Россия – Сербия

Александр Медведев, который в «Зените» возглавляет правление, высказался о предстоящем матче сборной России против Сербии.

«Жду хорошей игры от нашей сборной против Сербии. Хотел бы на поле увидеть игроков «Зенита»? Состав определяет главный тренер», - цитирует Медведева «РБ Спорт».

Товарищеский матч между сборными России и Сербии состоится в четверг, 21 марта. Стартовый свисток на московской «ВТБ Арене» должен прозвучать в 20:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет на портале LiveResult – там пройдёт текстовая трансляция.

Медведев видит в сборной России не двоих, а пятерых игроков «Зенита»