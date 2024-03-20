Тренер сборной Сербии сравнил команду России с двумя топовыми сборными

Главный тренер сборной Сербии Драган Стойкович назвал две европейские команды, которые особенно сильно напоминают ему грядущего соперника сербов – сборную России. Они относятся к топовым европейским командам, регулярным участницам крупных футбольных форумов.

«Валерий Карпин предпочитает схему 4–3–3. Мы тоже попробуем разные варианты. По скорости, думаю, россияне похожи именно на сборные Англии и Дании», - говорит Стойкович телеканалу «Матч ТВ».

Отметим, что сербы на грядущем Евро-2024 сыграют как раз против англичан и датчан. Объединит команды квартет С. Также соперником сербской команды будет ещё одна сборная из бывшей Югославии – сборная Словении.

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