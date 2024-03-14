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Джокович может приехать на матч Россия — Сербия после снятия с «Мастерса» в Майами

14 Марта 2024 • 23:23 Комментировать
РОССИЯ
...
Сербия
21.03 21:00

Сербский теннисист Новак Джокович может посетить контрольную игру между национальными командами России и Сербии.

Дело в том, что спортсмен принял решение сняться с турнира серии «Мастерс» в Майами (США), передаёт «Матч ТВ». Соревнования должны пройти с 20 по 31 марта.

В итоге с представителями первой ракетки мира возобновлены переговоры по поводу приезда спортсмена в Москву.

Что касается сборных, то они проведут товарищескую встречу 21 марта в Москве на стадионе «ВТБ Арена».

Напомним, что национальные команды России отстранены от международных турниров под эгидами ФИФА и УЕФА из-за политической ситуации в мире. Сколько продлится бан, пока нет информации.
 

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