Джокович может приехать на матч Россия — Сербия после снятия с «Мастерса» в Майами

Сербский теннисист Новак Джокович может посетить контрольную игру между национальными командами России и Сербии.

Дело в том, что спортсмен принял решение сняться с турнира серии «Мастерс» в Майами (США), передаёт «Матч ТВ». Соревнования должны пройти с 20 по 31 марта.

В итоге с представителями первой ракетки мира возобновлены переговоры по поводу приезда спортсмена в Москву.

Что касается сборных, то они проведут товарищескую встречу 21 марта в Москве на стадионе «ВТБ Арена».

Напомним, что национальные команды России отстранены от международных турниров под эгидами ФИФА и УЕФА из-за политической ситуации в мире. Сколько продлится бан, пока нет информации.

