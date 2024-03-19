Карпин: Захарян начинает привыкать к испанскому футболу

Наставник сборной России Валерий Карпин поделился комментарием об адаптации хавбека «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна в испанском клубе.

Тренер заявил, что не вызывал Захаряна в сборную, чтобы дать время игроку адаптироваться в «Реал Сосьедаде». По словам Карпина, он общался с наставником сан-себастьянцев, который отметил, что Захарян только начал привыкать к местному футболу.

«Прогресс уже в том, что он стал чаще играть. Его забитый мяч не связываю с вызовом в сборную», — цитирует Карпина «Чемпионат».

В составе «Реал Сосьедада» Захарян сыграл в 31 матче с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и стал автором одного ассиста.