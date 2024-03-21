Бабич — о схожести России и Сербии: «Мы близки исторически»

Защитник «Спартака» и сборной Сербии Срджан Бабич высказался о том, что объединяет сербов с русскими.

— Мы близки исторически. Прежде всего, мне кажется, сербский народ не слушает мнений со стороны, а идет собственным путем. По характеру мы бойцы, — заявил Бабич для предматчевой программки к товарищеской игре между Россией и Сербией.

По мнению футболиста, именно такие качества объединяют сербов и русских. Кроме того, Бабич отметил схожий менталитет.

Уже сегодня, 21 марта, пройдет контрольная встреча сборной России против сборной Сербии. Начало матча запланировано на 20:00 по столичному времени.

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