Гафин — о товарищеских матчах сборной России на «Динамо»: «Для этого мы и строили лучший стадион в городе»

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал то, что два товарищеских матча сборной России пройдут на домашней арене «бело-голубых».

«Здорово, что оба матча сборной пройдут на нашем стадионе. Для этого и строили лучший в городе стадион! Это и признаётся такими статусными играми», — цитирует Гафина издание «Чемпионат».

В эти минуты сборная России встречается с национальной командой Сербии. Счёт пока 2:0 в пользу подопечных Валерия Карпина. Сербы на 20-й минуте остались в меньшинстве.

Добавим, что 25 марта россияне проведут игру против сборной Парагвая. Матч пройдет на этой же арене.