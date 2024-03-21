Карпин высказался о планах на матч с Сербией

В четверг сборная России будет принимать Сербию в рамках товарищеского матча. Рулевой российской национальной команды Валерия Карпин дал комментарий перед игрой и поделился ожиданиями.

«В идеале хотел бы увидеть идеальный футбол, в который пытаемся играть. Собираемся прессинговать. Как это получится на фоне игроков из топ-лиг… пускай даже они из Саудовской Аравии.

По уровню это сильнейшая сборная из тех, с кем мы играли в последнее время. Хочется посмотреть, что у нас может получиться», - сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

Матч Россия – Сербия начнётся на «ВТБ Арене» в 20:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате.