Бабич вызван в сборную Сербии на матч с командой России

Защитник «Спартака» Срджан Бабич вызван в сборную Сербии в преддверии товарищеского матча против России. Об этом сообщает официальный сайт национальной команды.

В текущем сезоне 27-летний Бабич провёл за «Спартак» 16 матчей, в которых забил три мяча.

Матч Россия — Сербия состоится в четверг, 21 марта, на «ВТБ Арене». Начало этой игры запланировано на 20:00 по московскому времени.

Напомним, через четыре дня после игры с Сербией, 25 марта, сборная России встретится с командой Парагвая. Эта игра также состоится на домашнем стадионе московского «Динамо».