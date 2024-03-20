Бышовец поделился ожиданиями от матча между сборными России и Сербии

Известный специалист Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча между сборными России и Сербии.

Именитый тренер отметил, что этот матч будет очень важным для Валерия Карпина, так как нужно посмотреть на новичков в деле. Также он заявил, что вопрос о результате не стоит, ведь сборная должна жить и играть.

«Матч с Сербией — это шанс поработать над объединением команды, ведь прицел на будущее является главной целью. Игровая практика молодёжи очень нужна, потенциал у неё хороший», - приводит слова Бышовца «Чемпионат».

Напомним, что игра пройдёт завтра, 21 марта, в Москве на «ВТБ Арене».