Глава «Зенита» рассказал о своих ожиданиях от матча с Сербией

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча между сборными России и Сербии.

- Жду хорошей игры от нашей сборной против Сербии, - цитирует Медведева «РБ Спорт».

На вопрос, сколько игроков «Зенита» Медведев хотел бы увидеть на поле в завтрашней игре, он ответил, что состав определяет главный тренер.

Напомним, в сборную России на мартовские матчи вызваны лишь два игрока из петербургской команды - Иван Сергеев и Андрей Мостовой, который в расположении национальной команды получил повреждение и не принимал участия в сегодняшней тренировке.

Матч Россия – Сербия состоится завтра, 21 марта и начнётся в 20:00 по московскому времени. Игра пройдёт на стадионе московского «Динамо» «ВТБ Арена». Следить за матчем можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.