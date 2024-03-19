Главный тренер «Нефтехимика» Кирилл Новиков в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о предстоящих матчах сборной России с Сербией и Парагваем.

- Валерий Карпин вызвал в сборную всех наших лучших легионеров. Это правильное решение? Может, не стоило вызывать всех? Возможно, например, Захаряну, было бы лучше остаться в клубе, чтобы быстрее адаптироваться?

- Игры за сборную – это всегда престижно. Это международный опыт на уровне лучших футболистов своих стран. Думаю, что Арсену пойдет даже в плюс сыграть сейчас с сильными сборными.

- Сербия и Парагвай привезли довольно сильные составы. Сборная России обязана обыгрывать этих соперников?

- А почему нет? На положительном результате может сказаться свое поле, свои болельщики, современный стадион. Это отличная ситуация, чтобы ребята показали хороший футбол.

- Мы в этих матчах увидим разный по стилю футбол в исполнении нашей команды?

- Безусловно. Южноамериканский и европейский футбол – это разные стили игры. Как раз будет интересно посмотреть и сравнить эти два матча, увидеть, какими они получатся.

- Не считаете, что без официальных международных матчей наша сборная деградирует?

- Надо понимать, что сейчас Карпин вызывает многих игроков. Возможно, кто-то из них на данный момент не так близок к стартовому составу нашей сборной. Но тренер в любом случае хочет посмотреть, познакомиться с ребятами, поэтому, возможно, и возникает некоторый дисбаланс в ряде товарищеских матчах. Но если мы говорим о том, что все сильнейшие собираются, то коллектив у нас конкурентоспособный. У нашей сборной достаточно высокий уровень.

- Летом сборная России сыграет с Беларусью и Китаем. Как вам эти соперники?

- Белорусы всегда непростые. У них хорошая команда, многие ребята из которой играют в нашем чемпионате. Так что матч будет интересным для болельщиков. О Китае мне сказать сложно, потому что ни разу не видел эту команду. Тяжело оценивать уровень.

Елена Григорьевская