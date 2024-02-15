Мейра — о сборной России: «Раньше были большие личности, у нынешних футболистов совершенно другая психология»

Бывший защитник «Зенита» Фернанду Мейра поделился мнением о менталитете нынешних российских футболистов.

Португалец считает, что в составе сборной России 20-летней давности было больше личностей. По мнению Мейры, современным российским игрокам необходимо работать над своей психологией для того, чтобы уезжать в европейские чемпионаты и демонстрировать там высокий уровень игры.

«Если вы посмотрите на сборную России сейчас и сборную 20-летней давности, то вы увидите, насколько другой была ментальность у футболистов. Тогда это были большие личности. У нынешних футболистов совершенно другая психология», — цитирует Мейру Legalbet.

Напомним, Мейра выступал за «Зенит» в период с 2009 по 2011 год. Также в карьере португальского футболиста были «Штутгарт», «Бенфика», «Галатасарай» и «Реал Сарагоса».