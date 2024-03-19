Хлусевич: «Я вряд ли буду капитаном сборной России»

Защитник «Спартака» и сборной России Даниил Хлусевич высказался о возможном получении капитанской повязки в предстоящих матчах.

— На данный момент я вряд ли буду капитаном, потому что намного опытнее есть ребята в сборной, которые очень‑очень давно вызываются, — приводит слова Хлусевича «Матч ТВ».

Футболист отметил, что никогда не взял бы капитанскую повязку в присутствии более опытных игроков в команде.

В текущем сезоне 23-летний Хлусевич принял участие в 21 матче во всех турнирах, забил три мяча и сделал два ассиста. В составе сборной России Хлусевич выходил на поле пять раз.

21 марта подопечные Валерия Карпина сыграют против Сербии, а 25 марта встретятся с Парагваем.