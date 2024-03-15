Агент Головина сообщил, когда игрок прибудет в расположение сборной России

Полузащитник «Монако» Александр Головин в начале следующей недели прибудет в расположение национальной команды.

Об этом в интервью «Матч ТВ» сообщил представитель футболиста Александр Клюев. По его словам, хавбек будет в расположении сборной России в понедельник вечером. В воскресенье у «Монако» игра против «Лорьяна» в чемпионате Франции.

Напомним, команда Валерия Карпина в матче проведет две товарищеские игры: против Сербии и Парагвая.

Головин, выступающий за «Монако» с 2018 года, забил шесть голов и сделал четыре ассиста партнёрам в текущем сезоне. Его контракт с «монегасками» действует до 2026 года.