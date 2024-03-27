Стрепетов — о сборной России: «Какой смысл менять Карпина на какого-то другого тренера?»

Бывший тренер «Зенита» Алексей Стрепетов высказался о возможном продлении Валерием Карпиным контракта с национальной сборной России.

По мнению Стрепетова, в условиях международной изоляции РФС нет смысла менять Карпина на другого специалиста.

«В последней игре с Сербией было очень приятно смотреть на нашу сборную, на организацию игры, и я считаю, что, если Валерий Георгиевич даст добро на продолжение работы вместе со своим штабом, надо полежать ему успеха», — цитирует Стрепетова «РБ Спорт».

Напомним, Карпин возглавляет сборную России с лета 2021 года. Также он работает в «Ростове», вместе с которым занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ после 20 туров.