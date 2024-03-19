Тарханов: «Для сборной России игра с Сербией — официальная»

Известный российский тренер Александр Тарханов поделился ожиданиями от товарищеского матча сборной России с командой Сербии.

Тарханов отметил, что игра с участником финальной стадии чемпионата Европы должна стать хорошей проверкой для российской команды.

«Несмотря на статус товарищеского матча, для нас эта игра — официальная. Именно так мы на эту встречу и должны настраиваться. Конечно, хотелось бы победить. Думаю, 2:1 мы выиграем», — цитирует Тарханова «Матч ТВ».

Матч Россия — Сербия состоится в четверг, 21 марта, на «ВТБ Арене». Начало этой игры запланировано на 20:00 по московскому времени.