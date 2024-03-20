Тадич выделил одного игрока сборной России

Атакующий полузащитник сборной Сербии Душан Тадич выделил одного футболиста национальной команды России перед очным матчем команд.

«Мы посмотрели последние матчи сборной России – прекрасная команда, в том числе индивидуально. Есть прекрасные игроки. Например, Головин. Нас ждёт хороший матч», - слова Тадича приводит Sport24.

Товарищеский матч между сборными России и Сербии пройдёт в четверг, 21 марта. Стартовый свисток футболисты и зрители на «ВТБ Арене» услышат в 20:00 по московскому времени. Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции.

Как известно, из-за санкций сборная России уже больше лет проводит лишь товарищеские игры.