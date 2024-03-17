Заварзин считает, что у российских легионеров нет мотивации играть за сборную

Бывший гендиректор «Спартака» Юрий Заварзин высказался о предстоящих товарищеских матчах сборной России против Сербии и Парагвая.

По мнению эксперта, российские футболисты, выступающие в Европе, не имеют мотивации выступать за национальную команду в нынешней ситуации.

«Конечно, приезд наших легионеров поможет сборной в матче с сербами, но у них нет мотивации. Мастерство поможет, а какой будет результат — неизвестно», — приводит слова Заварзина «РБ Спорт».

Матч Россия — Сербия состоится 21 марта, а игра с Парагваем — 25 числа. Обе товарищеские встречи пройдут в Москве на «ВТБ Арене».