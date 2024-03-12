На матче сборных России и Сербии ожидается аншлаг

В пресс-службе РФС (Российского футбольного союза) заявили, что ожидают аншлаг на первом из двух мартовских товарищеских матчей сборной России. В нём, напомним, 21 марта россиянам предстоит принять будущую сборную-участницу Евро-2024 в Германии – команду Сербии.

«В продаже остается минимальное количество билетов, мы ожидаем аншлаг на матч с Сербией», - рассказали «РИА Новости» в пресс-службе РФС.

Напомним, что продавать билеты на игру начали уже две недели назад – 27 февраля. Самый дешевый билет на игру можно было купить за 500 руб.

Игра пройдёт в Москве на «ВТБ Арене», домашнем стадионе «Динамо».