Точилин: «Карпин рассчитывает на то, что сборная России добьётся положительного результата в матче с Сербией»

Бывший главный тренер «Сочи» Александр Точилин поделился ожиданиями от товарищеского матча сборной России против команды Сербии.

По мнению эксперта, нынешний состав российской команды указывает на то, что её наставник Валерий Карпин намерен добиться положительного результата в предстоящей встрече.

«Он (Карпин) рассчитывает на то, что сборная России покажет хорошую игру и добьётся положительного результата. Это товарищеская игра, и у главного тренера будет возможность поэкспериментировать», — приводит слова Точилина «РБ Спорт».

Матч Россия — Сербия состоится в четверг, 21 марта, на «ВТБ Арене». Начало этой игры запланировано на 20:00 по московскому времени.