Рианчо: «Продлить контракт с Карпиным — это правильный выбор»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался о возможном продлении контракта наставника сборной России Валерия Карпина.

Ранее сообщалось, что в самое ближайшее время РФС вступит в переговоры с Карпиным для обсуждения нового двухлетнего соглашения. Тренер также заинтересован в продолжении сотрудничества с национальной командой.

«У Валерия есть опыт и знания. Он хороший тренер, мне он импонирует. Считаю, продлить с ним контракт — это правильный выбор в нынешней ситуации!» — цитирует Рианчо «Спорт-Экспресс».

Напомним, 21 марта сборная России уверенно обыграла сборную Сербии в товарищеском матче со счётом 4:0.