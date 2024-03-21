Гол сербам стал для Осипенко дебютным за сборную России

Сборная России в очной игре против команды Сербии удвоила преимущество на 32-й минуте. Сделал это после комбинации со стандартного положения защитник «Ростова» Максим Осипенко, охотно забивающий голы на клубном уровне.

Любопытно, что этот гол стал для Осипенко дебютным за национальную команду своей страны. Оформил Максим его в 11-й по счёту игре за сборную.

Напомним, что первый тайм игры россиян и сербов подходит к концу, на табло – уверенное преимущество сборной России – 2:0. Следить за ходом встречи в формате текстовой трансляции можно на нашем портале. Открыл счёт с 11-метрового удара Антон Миранчук.