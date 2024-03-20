Захарян — о вызове в сборную: «Значит, что я всё правильно делаю»

Полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян ответил на вопрос, что для него значит вызов в сборную России.

— Значит, что я все правильно делаю, мне это воздалось вызовом и шансом поиграть за национальную команду, — приводит слова Захаряна «РИА Новости Спорт».

Напомним, Захарян был вызван в состав сборной России на предстоящие товарищеские матчи против Сербии и Парагвая, которые пройдут в Москве.

На счету россиянина семь игр в футболке национальной команды и одна результативная передача.

Контрольный поединок России и Сербии состоится завтра, 21 марта. Начало матча — в 20:00 по мск. Встреча команды Валерия Карпина с Парагваем пройдет 25 марта.