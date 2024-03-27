Колосков: «Сборной России нет смысла менять Карпина на другого тренера»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на информацию о том, что в ближайшее время главный тренер сборной России Валерий Карпин может продлить контракт с РФС.

По мнению Колоскова, сейчас нет смысла менять Карпина на другого тренера, поскольку нынешний рулевой национальной команды хорошо справляется со своими обязанностями.

«Он справляется с поставленной задачей, игроки уже его знают, привыкли к требованиям. Если сам Карпин будет готов продлить контракт и дальше работать в сборной, то нужно это сделать», — цитирует Колоскова «РБ Спорт».

Напомним, Карпин возглавляет сборную России с лета 2021 года. Также он работает в «Ростове».