Гранат: Радует, что сборная России сыграет в сильнейшем составе

Бывший игрок «Спартака» Владимир Гранат поделился комментарием о предстоящем контрольном поединке между сборными России и Сербии.

По мнению эксперта, в данной игре нет фаворита, несмотря на сильный состав сербов, ведь Россия будет играть дома и с легионерами на поле.

«Очень радует, что мы сыграем в сильнейшем составе за последние годы. Думаю, сборная Сербии — самый сильный соперник для России в период после бана», — приводит слова Граната «Чемпионат».

Товарищеский матч сборной России против национальной команды Сербии состоится 21 марта. Начало поединка запланировано на 20:00 по столичному времени.