Волков назвал самого быстрого игрока в сборной России

Защитник «Краснодара» и сборной России Сергей Волков, отличающийся взрывной скоростью, назвал самого быстрого игрока в национальной команде.

Футболист выделил 19-летнего нападающего московского «Локомотива» Сергея Пиняева.

«Кто самый быстрый футболист в сборной России? Сергей Пиняев тоже очень быстрый», — приводит слова Волкова «РБ Спорт».

Напомним, в марте сборная России проведёт два товарищеских матча: 21 числа встретится с Сербией, а 25 померится силами с командой Парагвая.

В текущем сезоне Пиняев провёл за «Локомотив» 28 матчей, в которых забил два гола и отдал пять результативных передач.