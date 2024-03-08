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Сборная Буркина-Фасо проведёт два матча со сборной России U-17

08 Марта 2024 • 19:24 Комментировать
РОССИЯ
...
Сербия
21.03 14:00

Кадер Траоре, глава отдела по связям с общественностью Федерации футбола Буркина-Фасо, сообщил о возможных матчах с национальной командой России U-17.

«У нас запланированы матчи сборных России и Буркина-Фасо U-17. Юношеские команды сыграют два матча в Турции 18 и 25 марта», - приводит слова Траоре издание Sport24.

Напомним, что подопечные Валерия Карпина проведут ближайшие контрольные игры в Москве против сборных Сербии (21 марта) и Парагвая (25 марта).

К слову, российские сборные отстранены от соревнований под эгидами ФИФА и УЕФА из-за политической ситуации в мире. Коллектив проводит лишь товарищеские встречи.


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