Канчельскис: Любая товарищеская игра очень полезна для сборной России

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о предстоящей контрольной игре между сборными России и Сербии.

«Ожидания перед матчем всегда хорошие – все хотят выиграть: и мы, и сербы. А какие-то выводы уже можно будет делать после игры», — приводит слова Канчельскиса Rusfootball.

По мнению специалиста, сейчас любой контрольный поединок очень полезен для сборной России. Хотелось бы верить, что каждая такая игра приближает команду к возвращению в официальные турниры, добавил Канчельскис.

Матч Россия – Сербия состоится сегодня, 21 марта. Начало игры запланировано на 20:00 по московскому времени. Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию поединка.

