«Карпина надо продлевать в сборной России»: Газзаев — о решении РФС начать переговоры с наставником

Бывший рулевой московского ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал новость о возможном пролонгировании соглашения с наставником сборной России Валерием Карпиным.

«Карпина надо продлевать! Уверен, сил на работу у него хватит, но нужен и эмоциональный тонус, объективность в вопросе вызова игроков в национальную команду. Главное — это результат. Когда он есть, никаких вопросов не возникает», — приводит слова специалиста издание «СЭ».

Стоит отметить, что действующее соглашение тренера с национальной командой рассчитано до августа 2025 года. Карпин работает в сборной с лета 2021 года. Также Валерий Георгиевич возглавляет «Ростов».

Добавим, что сборная России пока проводит только товарищеские матчи, так как отстранены от международных турниров под эгидами ФИФА и УЕФА.