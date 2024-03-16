Чанов высказался о вратарях сборной России

Экс-тренер ЦСКА Вячеслав Чанов прокомментировал вратарскую позицию сборной России.

«Наверное, все вратари из РПЛ уже проверенные, всех знают. В Сафонове и Максименко уверены. А к ним добавили тех, кого хотят проверить, — заявил Чанов Vprognoze.

Напомним, на данный момент сборная России проводит тренировочный сбор и готовится к товарищеским матчам.

На данный сбор тренер вратарей национальной команды Виталий Кафанов привлек четырех голкиперов: Матвея Сафонова («Краснодар»), Александра Максименко («Спартак»), Андрея Лунёва («Карабах») и Юрия Лодыгина («Панатинаикос»).

Товарищеский матч сборной России и сборной Сербии состоится 21 марта. Старт поединка запланирован на 20:00 по мск.