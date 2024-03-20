Абаеву сложно объяснить отсутствие Лантратова в сборной России

Илья Абаев, бывший страж ворот московского «Локомотива» попытался объяснить отсутствие Ильи Лантратова на мартовском сборе национальной команды России, но так и не пришёл к цельному мнению.

«Часто игра вратаря зависит от игры команды. Плохо с обороной, значит, вратарь не может постоянно выручать. Может, Лантратов вкатится в сезон, обретёт форму и его снова будут вызывать... Нельзя сказать, что у него какие-то провалы, но почему его не вызвали, сказать трудно», - делится словами Абаева Legalbet.

Напомним, что на сборе команды России присутствуют четыре голкипера – это Матвей Сафонов («Краснодар»), Александр Максименко («Спартак»), Андрей Лунёв («Карабах») и Юрий Лодыгин («Панатинаикос»).