Песков ответил на вопрос о посещении Путиным товарищеских матчей сборной России

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, посетит ли президент два домашних мартовских матча национальной команды.

«Еще не знаю, посетит ли Владимир Путин товарищеские матчи сборной России по футболу, все будет зависеть от рабочего графика», - рассказал Песков «РИА Новости».

Напомним, что в третьей декаде грядущего марта сборная России примет в Москве двух не самых простых соперников. Первый – сборная Сербии, матч с будущей участницей Евро-2024 намечен на 21 марта. Второй – сборная Парагвая, игра намечена на 25 марта. Обе игры примет столичная «ВТБ Арена».