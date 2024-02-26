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Песков ответил на вопрос о посещении Путиным товарищеских матчей сборной России

26 Февраля 2024 • 20:44 Комментировать
РОССИЯ
...
Сербия
21.03 14:00

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, посетит ли президент два домашних мартовских матча национальной команды.

«Еще не знаю, посетит ли Владимир Путин товарищеские матчи сборной России по футболу, все будет зависеть от рабочего графика», - рассказал Песков «РИА Новости».

Напомним, что в третьей декаде грядущего марта сборная России примет в Москве двух не самых простых соперников. Первый – сборная Сербии, матч с будущей участницей Евро-2024 намечен на 21 марта. Второй – сборная Парагвая, игра намечена на 25 марта. Обе игры примет столичная «ВТБ Арена».

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