Хлусевич — о матчах сборной России: Оба соперника сильные

Защитник «Спартака» и сборной России Даниил Хлусевич поделился комментарием о предстоящих товарищеских матчах национальной команды.

Футболист заявил, что оба соперника являются сильными, но ему интересно сыграть против Сербии, ведь там выступает его одноклубник Срджан Бабич.

— Но и из Парагвая в «Спартаке» есть игрок, Хесус Медина. Поэтому фифти‑фифти для меня. Нет разницы, — цитирует Хлусевича «Матч ТВ».

Товарищеский матч между сборными России и Сербии состоится 21 марта. Начало поединка запланировано на 20:00 по столичному времени.

Контрольная игра России и Парагвая пройдет 25 марта и стартует в то же самое время.

Хлусевич: «Я вряд ли буду капитаном сборной России»