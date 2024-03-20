Самедов: Сербия – хороший соперник для сборной России

Бывший полузащитник «Локомотива» и «Спартака» Александр Самедов дал свой комментарий о предстоящем товарищеском матче между сборными России и Сербии.

- Сербия - хороший соперник для сборной России. Давно такого соперника не было. Думаю, что матч с Сербией - огромный плюс для нас всех, - приводит слова Самедова «Чемпионат».

Встреча между сборными России и Сербии пройдёт завтра и начнётся в 20:00 по московскому времени. 25 марта национальная команда встретится со сборной Парагвая.

На портале LiveResult можно будет следить за текстовой трансляцией матча Россия – Сербия.