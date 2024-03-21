Черчесов: «Убеждён, с Парагваем будет совсем другая игра»

Станислав Черчесов, бывший главный тренер сборной России прокомментировал разгромную победу российской команды над сборной Сербии (4:0). По мнению Черчесова, следующая игра национальной сборной, что состоится 25 марта против сборной Парагвая, будет совсем иной.

«Команду Парагвая не видел давно, но южноамериканцы злые, колючие. Они проведут определённую работу, и я убежден, это будет иная игра. Как сказал Валерий Карпин, матч с сербами не потребовал особых сил. Возможно, особых замен в составе не будет», - приводит слова Черчесова телеканал «Матч ТВ».

Напомним, что исход матча россиян с сербами во многом предопределило удаление на 20-й минуте – за фол в своей штрафной поле покинул Милан Гайич.

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