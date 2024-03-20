Память Василия Уткина почтят перед матчем Россия – Сербия

Не стало Василия Уткина – известный журналист и комментатор умер на 53-м году жизни. Память легенды комментаторского цеха почтят в четверг перед началом товарищеского матча между сборными России и Сербии.

Как сообщает пресс-служба сборной России, перед игрой на «ВТБ Арене» покажут ролик с нарезкой комментариев Василия Уткина. Кроме того, на стадионе объявят минуту молчания.

Матч Россия – Сербия стартует 21 марта в 20:00 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult. Как известно, из-за санкций сборная России сейчас может проводить только товарищеские игры.