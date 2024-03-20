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Память Василия Уткина почтят перед матчем Россия – Сербия

20 Марта 2024 • 15:02 Комментировать
РОССИЯ
...
Сербия
1 2.65 X 3.35 2 2.65
21.03 20:00

Не стало Василия Уткина – известный журналист и комментатор умер на 53-м году жизни. Память легенды комментаторского цеха почтят в четверг перед началом товарищеского матча между сборными России и Сербии.

Как сообщает пресс-служба сборной России, перед игрой на «ВТБ Арене» покажут ролик с нарезкой комментариев Василия Уткина. Кроме того, на стадионе объявят минуту молчания.

Матч Россия – Сербия стартует 21 марта в 20:00 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult. Как известно, из-за санкций сборная России сейчас может проводить только товарищеские игры.

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РОССИЯ СЕРБИЯ
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14:08 · Чемпионат мира 2026
Силкин: «Если наша команда не настроится, на матч с Сербией можно не выходить»
13:55 · Чемпионат мира 2026
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13:44 · Чемпионат мира 2026
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13:24 · Чемпионат мира 2026
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12:41 · Чемпионат мира 2026
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12:23 · Чемпионат мира 2026
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