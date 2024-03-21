Бывший игрок «Спартака» Горан Тробок в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от товарищеского матча между сборными России и Сербии.

- Люди в Сербии действительно рады этой игре, мы очень любим Россию и воспринимаем этот матч, как поддержку России, спортсменов из России и российских болельщиков, которые заслуживают видеть у себя большие игры.

- Какие ваши ожидания от игры?

- Мне кажется, что в этом матче можно ждать ничью. Сборная России обладает отличным подбором игроков. Думаю, наши команды примерно равны по уровню. А ещё у сборной России есть большая мотивация реабилитироваться за поражение в Белграде со счётом 0:5. Это должно мотивировать игроков. Думаю, игра будет результативной, мой прогноз — 2:2.

Матч России и Сербии состоится сегодня, 21 марта, на «ВТБ Арене». Начало — в 20:00 по московскому времени.