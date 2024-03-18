Кечинов: «Из российских легионеров ярче всех проявляет себя Миранчук»

Футбольный эксперт Валерий Кечинов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от товарищеских матчей сборной России с Сербией и Парагваем.

- Какой соперник более интересен: Сербия или Парагвай?

- Обе эти команды очень интересные. Они разные. Сербия представляет европейский стиль, где соблюдается баланс во всех линиях. Там есть очень интересные футболисты. Впереди есть кому забивать. Парагвай – это более атакующая сборная, потому что все южноамериканские команды стараются больше играть впереди. Так что матчи получатся разными.

- В составе приезжих сборных есть представители клубов Испании, Англии, Италии. Это, пожалуй, самая сильная пара за все время нашего отстранения. О чем готовит тот факт, что стали приезжать такие команды?

- Понятно, почему сербы приехали. Они нам близки и не боятся с нами взаимодействовать. С Южной Америкой у нас тоже нормальные связи. Поэтому мы продолжаем играть с теми, кто может это делать. С европейскими сборными мы непонятно когда сможем играть. Болельщики международных матчей не видят. Поэтому на эти две встречи придет много народу.

- Мы увидим разный футбол в этих двух матчах, или в этом нет смысла и надо что-то наигрывать?

- Зная Карпина, могу сказать, что он не будет ни под кого подстраиваться. Есть схема игры, философия футбола, которой наша команда придерживается. Думаю, что наша сборная будет играть в свой футбол, независимо от соперника.

- Станут ли эти матчи показателем уровня нашей сборной, или об уровне сейчас нет смысла говорить?

- Уровень – это всегда про официальные матчи, в которых нужен результат. А нам предстоят просто товарищеские матчи. Не более.

- На эти матчи приглашены все наши сильнейшие игроки, включая легионеров: Захаряна, Головина, Кузяева, Алексея Миранчука. Это правильное решение Карпина?

- Наверное. Да и ребята соскучились, у них есть желание собраться, пообщаться, поиграть. Думаю, что Карпин даст возможность каждому из них сыграть. Мне кажется, в сборную вызвали не всех сильнейших. Можно было пригласить Глушенкова, который ярко играет в «Локомотиве». Соболева я бы включил, хотя он сейчас в «Спартаке» то играет, то не играет.

- Как считаете, уровень наших легионеров растет, или у всех по-разному?

- У всех по-разному. Сейчас, мне кажется, ярче всех проявляет себя Миранчук. Головин стабильно и качественно играет, Кузяев тоже выходит. Захарян забил недавно. Наверное, это придаст ему дополнительных эмоций.

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- Летом мы сыграем с Беларусью и Китаем. И пишут, что идут переговоры с Кот-д’Ивуаром и Нигерией. Как оцениваете этих соперников?

- Я бы не стал сейчас смотреть на уровень соперников. Если есть возможность с кем-то договориться, то надо это делать. Не хотелось бы таких соперников, как Куба, которые никому не интересны. Болельщики хотят видеть какое-то сопротивление, а когда его нет - ничего хорошего. Нигерия, Китай – серьезные команды. Да и на белорусов мне интересно будет посмотреть. Там тоже есть неплохие ребята.

Елена Григорьевская