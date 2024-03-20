Канчельскис: «На бумаге Сербия — фаворит матча со сборной России»

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от товарищеского матча национальной команды против команды Сербии.

По мнению эксперта, на бумаге сербы являются фаворитами предстоящей встречи, однако сама игра может сложиться по-разному.

«Мы сейчас вообще не играем, а они участвуют и в Евро-2024, и в Лиге чемпионов, так что на бумаге они фавориты. Посмотрим на наш уровень», — приводит слова Канчельскиса Metaratings.

Напомним, матч Россия — Сербия состоится завтра, 21 марта, в Москве на «ВТБ Арене». Начало этой игры запланировано на 20:00 по московскому времени.