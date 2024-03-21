Камоцци назвал Головина лидером сборной России

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, поделился ожиданиями от предстоящего матча сборных России и Сербии.

По мнению эксперта, предстоящая встреча станет хорошей проверкой для российской команды, так как за Сербию выступают сильные игроки, представляющие европейские клубы.

«Сербия — сильная сборная, у них много футболистов, играющих в Европе. Кого считаю лидером сборной России? Александр Головин. Сейчас он лучше всех», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

Матч Россия — Сербия состоится сегодня, 21 марта, в Москве на «ВТБ Арене», Начало — в 20:00 по местному времени.