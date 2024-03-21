Осипенко удвоил счёт в матче со сборной Сербии

В эти минуты сборная России проводит товарищеский матч с национальной командой Сербии. На 32-й минуте мяч во второй раз побывал в воротах гостей. На 22-й минуте пенальти реализовал Антон Миранчук, поразив правый угол ворот. А спустя 10 минут уже Максим Осипенко оказался в объятиях партнеров. Александр Головин навесил с левого фланга, Константин Тюкавин выиграл воздух во вратарской, мяч в итоге отскочил к Осипенко, который в касание отправил его в сетку.

На табло 2:0. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.