Бушманов: «Сборная России проведёт интересные матчи»

Бывший игрок «Спартака» Евгений Бушманов высказался о предстоящих товарищеских матчах сборной России против команд Сербии и Парагвая.

«Сборная России проведёт интересные матчи. Что с Сербией будет увлекательная игра, что с Парагваем жду красивый матч», — цитирует Бушманова Vprognoze.ru.

Также Бушманов отметил, что вопросов к тренерскому штабу сборной России он не имеет.

Матч Россия — Сербия состоится 21 марта, а игра с Парагваем запланирована на 25 число. Обе встречи пройдут в Москве на «ВТБ Арене» (домашнем стадионе «Динамо»).

Напомним, весной 2022 года российские команды были отстранены от всех международных турниров, поэтому на сегодняшний день национальная сборная имеет возможность проводить лишь товарищеские матчи.