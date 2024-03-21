Мостовой — о матче сборной России: «Связка Захаряна с Тюкавиным должна выстрелить»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о составе сборной России в предстоящем товарищеском матче против Сербии.

Эксперт отметил высокий уровень полузащитников российской команды, многие из которых выступают за рубежом.

«Карпину придётся хорошенько подумать, кого выпустить в атаку с первых минут. Думаю, связка Захаряна с Тюкавиным должна выстрелить, всё-таки в родных стенах играют», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Матч Россия — Сербия состоится сегодня, 21 марта, в Москве на «ВТБ Арене». Начало — в 20:00 по местному времени. А уже 25 марта команда Валерия Карпина встретится с Парагваем.